Современной застройки в городе почти в 4 раза меньше, чем советской.

Специалисты «Яндекс Недвижимость» проанализировали, в каких российских городах больше всего домов советской постройки. Первое место в рейтинге по наибольшему числу домов советской постройки досталось Перми. Там таких домов 82 %.

На втором месте оказались сразу два города – Омск и Екатеринбург. В них оказалось по 79 % домов советской постройки. На третьей строчке рейтинга расположилась Москва – 78 %. Четвертое и пятое место отстали не слишком сильно. Так, в Новосибирске и Нижнем Новгороде по 77 % домов, а в Уфе – 76 %.

Что касается современной застройки, то Омск занял восьмую строчку рейтинга. Доля жилья, которое построили с 1991 по 2019 годы, составила всего 20 %.