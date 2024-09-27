Омичей возмутили космические цены на такси.

Сегодня, 26 сентября, в одном из омских пабликов появилась жалоба на рост цен на такси. Автор поста хотел доехать из Нефтяников на Московку. Стоимость поездки по тарифу «Эконом» составила 830 рублей.

Цены на другие тарифы оказались еще выше. За поездку по тарифу «Комфорт» нужно было отдать 888 рублей. Стоимость за «Комфорт+» составила 1083 рубля, а за «Детский» – 950 рублей.

Предположительно, такие цены за поездку были обусловлены тем, что сегодня конец рабочей недели, а также временем в пути. В комментариях омичи указали на то, что ехать по маршруту пришлось бы целый час.