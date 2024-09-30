С 1 июля цифровому контролю качества подлежат и смазочные материалы – пока в тестовом режиме.
«Газпромнефть – смазочные материалы» расширяет возможности действующей системы определения подлинности продукта и QR-кодирования на своих площадках. Компания вошла в пилотную группу национального проекта цифрового контроля качества «Честный знак».
Систему маркировки продукции планируется в тестовом режиме запустить до конца 2024 года. В рамках проекта будут внедрены новые цифровые удостоверения подлинности каждой канистры и бочки. Система «Честный знак» позволит отслеживать путь продукции и гарантирует защиту производителей от контрафакта.
– В вопросах обеспечения гарантии качества смазочных материалов мы накопили большой опыт и готовы делиться экспертизой с другими участниками рынка. На протяжении многих лет в компании успешно действует система защиты подлинности продукции. На Омском заводе смазочных материалов внедрена технология маркировки товарных масел. Благодаря этому потребитель получает подтверждение, что продукт действительно выпущен нашей компанией. В рамках проекта «Честный знак» цифровые системы верификации качества компании будут интегрированы в единую национальную базу данных, – сообщил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.
Наработанный опыт ляжет в основу создания стандартов контроля качества продукции для всех российских производителей смазочных материалов.