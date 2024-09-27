Мужчина до конца верил «инвестору» и в полицию обратилась жена.

В Крутинском районе от рук мошенников пострадал местный житель. Мужчина поверил в историю с легким заработком в интернете. В итоге с заявлением в полицию обратилась его супруга.

Оказалось, что сельчанин искал дополнительный заработок в интернете, и ему приглянулась реклама некой инвестиционной компании. ОН перешел по ссылке, оставил номер телефона в анкете. Через некоторое время ему позвонил неизвестный, представился руководителем данной организации, пообещав высокий доход. Сельчанин согласился и, следуя указаниям звонившего, внес на «брокерский счет» 50 000 рублей со своей кредитной карты.

На протяжении двух месяцев потерпевший брал в долг у друзей, оформлял займы в банковских организациях. По словам потерпевшего, он полагал, что средства потребуются на приобретение акций компании, криптовалюты, фьючерсов на нефть и газ. За все время «сотрудничества» он перевел аферистам 2 159 000 рублей.

Когда мужчина захотел вывести прибыль, «консультант» пообещал выплатить заработанные проценты со сделок. Человек, представившийся ему руководителем, даже перевел ему 220 тыс. рублей, однако было условие. Для дальнейшего вывода средств предлагалось оплатить комиссию в размере 460 тыс. рублей. Сельчанин для оплаты вдруг появившийся комиссии оформил очередной заем. После этого собеседник перестал выходить на связь.

Узнав о сложившейся ситуации, родственники и друзья неоднократно объясняли мужчине, что он стал жертвой мошенников, однако тот отказывался верить. В итоге с заявлением в полицию пришлось обратиться его супруге. Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».