Омск-Информ
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·Образование

Лицей на 1122 ученика будет располагаться в микрорайоне Кузьминки.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о скором завершении работ по строительству нового лицея в микрорайоне Кузьминки на Левобережье Омска. Образовательное учреждение рассчитано на 1122 ученика.   

– Параллельно с завершением строительных работ в уже готовых кабинетах ведется монтаж оборудования и мебели, – отметил глава региона.

Ввести лицей в эксплуатацию планируется в этом году.

·Образование

Лицей на 1122 ученика будет располагаться в микрорайоне Кузьминки.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о скором завершении работ по строительству нового лицея в микрорайоне Кузьминки на Левобережье Омска. Образовательное учреждение рассчитано на 1122 ученика.   

– Параллельно с завершением строительных работ в уже готовых кабинетах ведется монтаж оборудования и мебели, – отметил глава региона.

Ввести лицей в эксплуатацию планируется в этом году.