Мужчина уже привлекался к ответственности за демонстрацию нацистской символики, но жизнь его ничему не научила.

Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего омича. Его признали виновным по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики, сходной с нацистской до степени смешения, совершенные лицом, подвергнутым административному наказанию).

В суде было установлено, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики. Омич вновь наступил на те же грабли: в январе 2024 года он разместил на своей странице в соцсетях символику нацистской Германии, а в марте на прогулке изобразил свастику на стоявшей во дворе машине. Вину в совершении преступления фигурант признал полностью, а размещенные изображения удалил.

Суд назначил ему наказание по совокупности всех фактов правонарушения: 1 год 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % из зарплаты в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.