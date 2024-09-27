По словам Павла Коледова, у «ястребов» страдает реализация голевых моментов. Нужно переводить количество в качество.

Защитник «Авангарда» Павел Коледов высказался о серии поражений омской команды. «Ястребы» проиграли 6 матчей подряд. Сегодня им противостоит «Трактор». Игра в Челябинске станет последней в выездной серии омичей.

Как отметил хоккеист, у «Авангарда» страдает реализация голевых моментов. Команда создает их достаточно, но забить не может.

– Нужно заслужить везение. И конечно, добавить в реализации моментов. Шансы у нас есть в каждом матче, мы их создаем. Страдает именно реализация, – сказал Коледов. – Не надо делать из вратаря соперника Третьяка. Больше бросать, идти на добивание. Можно много разглагольствовать на эту тему, надо просто выходить и на льду доказывать, что мы способны обыгрывать любую команду.

Игра против «Трактора» начнется в 20:00 по омскому времени.