Реконструкция шести объектов будет сделана в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». Также появятся два новых светофора.

В Омске полным ходом идет реконструкция существующих и установка новых светофорных объектов. Так, на средства, выделенные в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения», обновляют 6 светофоров. Они расположены на следующих перекрестках:

ул. Магистральная – ул. Нефтезаводская;

ул. Красноярский тракт – дорога на пос. Большие Поля;

ул. Панфилова – ул. 2-я Транспортная;

ул. 1-я Трамвайная – ул. Воровского;

ул. Машиностроительная – ул. Гашека;

ул. 10 лет Октября – ул. 20-я Линия.

Также в Омске установят два новых светофора. Они появятся в местах повышенной концентрации ДТП. Это перекресток улиц Ватутина и Дмитриева на Левом берегу, а также пересечение улиц 22 Апреля и 50 лет Октября в городке Нефтяников.

На проведение работ в общей сложности выделено 39 млн рублей. Завершить реконструкцию и устройство светофоров планируется в ноябре.