За квадратный метр поврежденного либо уничтоженного стихией жилья люди получат 9 тысяч рублей.

Пострадавшим от весеннего паводка жителям Омской области увеличили компенсации на капитальный ремонт поврежденных или уничтоженных стихией домов. Стоимость 1 квадратного метра такого жилья выросла с 7 до 9 тыс. рублей. Тем, кому уже произведена выплата, сделают автоматический перерасчет.

– Приняли решение по индексации выплат жителям, чьи дома пострадали от весеннего паводка на севере области. Сумма увеличена с 7 до 9 тысяч рублей за кв. метр. Жителям, которые ранее уже получили выплаты, доначисления будут произведены автоматически, – сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Также власти региона продлили срок подачи заявлений о включении в списки граждан, дома которых были утрачены или повреждены в период половодья. Сделать это можно будет до 30 декабря 2024 года.