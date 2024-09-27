Также запланированы строительство новых многоэтажек в центре и на Левобережье.

В Омске прошло заседание Архитектурно-градостроительного совета, на котором обсуждались проекты новых жилых домов. В частности, планируется возвести многоэтажки на пересечении улиц Шаронова – Перелета, на улице Кемеровской, бульваре Заречном, 2-й Трамвайной. В районе городка Водников, на улице 2-я Кольцевая, может появиться многоуровневая парковка.

Во время заседания детально рассмотрели проекты в части архитектурного облика, наличия социальных объектов и достаточного количества парковочных мест.

– Все застройщики выразили готовность заключить соглашения с мэрией и принять участие в строительстве новых детсадов и школ или реконструкции существующих, – написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

По итогам голосования 4 из 5 проектов были одобрены членами совета для дальнейшего рассмотрения. Среди них одобрили и те, которые были представлены на Архитектурно-градостроительном совете Омской области.