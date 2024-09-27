Последний раз «ястребы» выигрывали 9 сентября, когда шла вторая неделя регулярного чемпионата КХЛ.

Сегодня, 27 сентября, хоккеисты омского «Авангарда» сыграют последний матч выездной серии. В Челябинске «ястребы» встретятся с местным «Трактором». Начало матча в 20 часов по омскому времени.

Для «Авангарда» этот матч – возможность прервать серию поражений, которая достигла уже 6 матчей. Последний раз омская команда выигрывала 9 сентября. Тогда шла лишь вторая неделя регулярного чемпионата КХЛ. С тех пор как отрезало: «ястребы» не могут забить 17(!) периодов в равных составах, разница шайб омской команды – 8:20. Возможно, игра против «Трактора» станет последней для Сергея Звягина на посту главного тренера «Авангарда».

Челябинская команда проиграла два последних матча и сегодня наверняка будет стараться реабилитироваться перед своими болельщиками. Поединок ожидается сверхнапряженным.