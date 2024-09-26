Омск-Информ
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·Политика

Судьи принесли присягу, после чего на них надели мантии.

Сегодня, 26 сентября, в Омске прошло пленарное заседание Законодательного собрания. Во время мероприятия произошли новые назначения мировых судей Омской области. На три года назначили следующих судей:

  • Ксению Ламанову на пост мирового судьи судебного участка № 17 в Кировском районе Омска,
  • Юлию Кирюшину на пост мирового судьи судебного участка № 55 в Ленинском судебном районе Омска.

В торжественной обстановке мировые судьи приняли присягу. Затем их облачили в мантии, которые являются символами судебной власти, вручили служебные удостоверения и цветы.

·Политика

Судьи принесли присягу, после чего на них надели мантии.

Сегодня, 26 сентября, в Омске прошло пленарное заседание Законодательного собрания. Во время мероприятия произошли новые назначения мировых судей Омской области. На три года назначили следующих судей:

  • Ксению Ламанову на пост мирового судьи судебного участка № 17 в Кировском районе Омска,
  • Юлию Кирюшину на пост мирового судьи судебного участка № 55 в Ленинском судебном районе Омска.

В торжественной обстановке мировые судьи приняли присягу. Затем их облачили в мантии, которые являются символами судебной власти, вручили служебные удостоверения и цветы.