Омск-Информ
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·Общество

Всего по городу трудится 26 бригад.

В Омске наряду с запуском отопительного сезона продолжаются работы по устранению аварий на сетях. Сегодня, 26 сентября, на объектах трудятся 22 собственные и 4 привлеченные бригады. Можно предположить, что в городе 26 аварийных очагов, которые устраняются. 

В том числе на улице Гашека, 1, сотрудники АО «Тепловая компания» работают на подающем трубопроводе диаметром 530 мм, заменяя 8 метров труб. После окончания работ тепло и горячее водоснабжение вернется в 33 жилых дома.

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·Общество

Всего по городу трудится 26 бригад.

В Омске наряду с запуском отопительного сезона продолжаются работы по устранению аварий на сетях. Сегодня, 26 сентября, на объектах трудятся 22 собственные и 4 привлеченные бригады. Можно предположить, что в городе 26 аварийных очагов, которые устраняются. 

В том числе на улице Гашека, 1, сотрудники АО «Тепловая компания» работают на подающем трубопроводе диаметром 530 мм, заменяя 8 метров труб. После окончания работ тепло и горячее водоснабжение вернется в 33 жилых дома.

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