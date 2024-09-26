Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Бюст Александра Алтунина откроют в ближайшие выходные.

Сегодня, 26 сентября, на набережной Оми начали устанавливать новый памятник. Бюст Героя Советского Союза Александра Алтунина на мраморном постаменте появился в одноименном сквере на улице Щербанева, уточняет телеграм-канал omsk_putevoditel.

Генерал армии Александр Алтунин получил звание Героя Советского Союза за операцию по захвату плацдарма у села Доротка в Польше в 1944 году. Бюст торжественно откроют в субботу, 28 сентября.

·Общество

Бюст Александра Алтунина откроют в ближайшие выходные.

Сегодня, 26 сентября, на набережной Оми начали устанавливать новый памятник. Бюст Героя Советского Союза Александра Алтунина на мраморном постаменте появился в одноименном сквере на улице Щербанева, уточняет телеграм-канал omsk_putevoditel.

Генерал армии Александр Алтунин получил звание Героя Советского Союза за операцию по захвату плацдарма у села Доротка в Польше в 1944 году. Бюст торжественно откроют в субботу, 28 сентября.