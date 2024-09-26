Горожанин перевел все средства на счет группы мошенников.

В омскую полицию обратился мужчина – очередная жертва мошенников. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Он взволнованно поведал, что генеральный директор компании, где работает омич, якобы арестован и база работников передана третьим лицам. И теперь некий злоумышленник пытается оформить кредит от его имени, тем самым горожанин автоматически становится пособником террористической организации. Для решения нужно выполнить указания специалиста «федеральной службы по финансовому мониторингу».

Другой собеседник подтвердил информацию о неблагоприятной финансовой обстановке. И рассказал, что для аннулирования кредитов необходимо оформить аналогичные займы самому и таким образом опередить действия мошенников. На всякий случай омичу пригрозили уголовной ответственностью за разглашение сведений и прислали подтверждающий документ.

Выполняя указания аферистов, мужчина в течение трех дней оформил три кредита на сумму 3,28 млн рублей и перевел все деньги на банковские счета злоумышленников. Когда мошенники перестали выходить на связь, омич понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».