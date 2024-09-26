Вопросы создания муниципальных округов составили почти половину повестки дня пленарного заседания регионального парламента.

Первое в рамках недавно стартовавшей осенней парламентской сессии пленарное заседание Законодательного собрания Омской области состоялось 26 сентября. Круг задач, которые предстоит решать депутатам, обозначил председатель регионального парламента Александр Артемов:

– Первоочередной задачей на ближайшие недели станет для нас работа над областным бюджетом 2025 года. Это важнейший документ, от которого будет зависеть благосостояние омичей и социально-экономическое развитие региона в целом. Напомню, что президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным принято решение о старте пяти новых национальных проектов – «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Экономика данных» и «Продолжительная и активная жизнь». Депутатский корпус Омской области будет всячески способствовать реализации этих программ на территории региона. Также нам необходимо будет разработать дополнительные меры по повышению инвестиционной привлекательности области. Вне всякого сомнения, одним из приоритетов законодательной работы останется поддержка участников СВО и членов из семей. Кроме того, депутатам нужно сосредоточиться на завершении начатой административной реформы.

Усовершенствованию административно-территориального деления были посвящены 19 из 43 пунктов повестки дня пленарного заседания Заксобрания. Депутаты рассмотрели вопросы создания «вновь образованных муниципальных образований со статусом муниципальных округов» на базе всех поселений, входящих в состав Крутинского, Большеуковского, Нижнеомского, Седельниковского, Нововаршавского, Полтавского, Оконешниковского, Азовского, Таврического, Саргатского, Большереченского, Шербакульского, Павлоградского, Тюкалинского, Кормиловского, Тарского, Одесского, Исилькульского, Любинского муниципальных районов Омской области. Во всех случаях народные избранники одобрили предлагаемые изменения.

– Осуществляемая муниципальная реформа – это, по сути, юридическое закрепление фактического положения дел в сельских муниципальных образованиях Омской области. Так сложилось, что абсолютное большинство – почти 95 процентов – этих образований не имеют устойчивой финансово-экономической базы и, следовательно, не имеют возможности осуществления хоть сколько-нибудь значимых инфраструктурных проектов. Выход из этой ситуации напрашивается сам собой – все имеющиеся ресурсы следует не распылять, а концентрировать. Логичнее всего это делать на уровне муниципальных округов. В этом случае у окружных властей появляется возможность направлять больше средств на первоочередные нужды жителей, – отметил плюсы реформы Александр Артемов.

Немаловажным аспектом административной реформы он считает и появление ответственных за то или иное направление хозяйственной деятельности.

– Поговорка «У семи нянек дитя без глазу» не на пустом месте родилась. На территории, где есть один конкретный хозяин, порядка, как правило, больше. Мы даем окружным властям больше финансовых и иных возможностей, но и спрос усиливаем, – пояснил спикер Заксобрания.

Он подчеркнул, что все существующие границы районов и сельских поселений останутся прежними, но изменится модель управления ими. Так, статус главы сельского поселения сменится на должность начальника отдела муниципального округа. Также в округах выберут новый совет депутатов, а в поселениях их не будет. Выборы новых представительных органов власти в части округов пройдут 15 декабря текущего года. В муниципальных округах, где необходимые для проведения реформы сходы граждан прошли позже, новые советы предстоит избирать уже в марте 2025 года.