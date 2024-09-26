Теперь предпринимателям понадобится документ о соответствии требованиям.

На сегодняшнем заседании Заксобрания Омской области принят законопроект, подразумевающий новые требования к летним кафе для торговли алкоголем. В частности, учреждение общепита должно располагаться на прилегающей территории или примыкать к действующему объекту общественного питания.

Кроме того, чтобы получить разрешение, необходимо соблюдать следующие требования. В частности, необходимо наличие зала обслуживания посетителей и контрольно-кассовой техники, отпуск крепких напитков во вскрытой таре, предоставление сведений об объеме розничной продажи алкоголя в ЕГАИС. Также предприниматель должен иметь документ о соответствии требованиям к размещению и обустройству таких объектов, определяемым на региональном уровне.

Эти требования распространяются как на лицензиатов, реализующих крепкую алкогольную продукцию, так и на организации и индивидуальных предпринимателей, продающих «легкие» градусные напитки.

Планируется, что документ о соответствии летних учреждений общепита требованиям к размещению и обустройству летних кафе будет выдавать Минэкономразвития области.