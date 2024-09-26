Предприниматели снижают инвестиции, берут меньше кредитов и сокращают число сотрудников.

Индекс RSBI опубликовал данные за август 2024 года. Это исследование, которое с 2020 года ежемесячно анализирует настроение малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с «Опорой России». Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 означают нейтральную зону. В августовском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1750 компаний сектора МСБ.

В августе индекс RSBI снизился до 54,7 пункта и достиг минимума с начала текущего года. Малый и средний бизнес второй месяц подряд фиксирует сокращение продаж на фоне изменений, происходящих в экономике.

В прошлом месяце большая часть компонента Индекса снизилась, что стало следствием дальнейшего замедления деловой активности компаний в секторе малого и среднего бизнеса. Компонента Продажи впервые за полгода ушла в зону спада за счет снижения фактических показателей сбыта и пессимистичных ожиданий предпринимателей на ближайшие несколько месяцев. Компонента Кадры единственная из всех выросла, однако бизнес по-прежнему испытывает нехватку кадров. Компонента Кредиты в августе снизилась в условиях высокой ключевой ставки, даже при достаточном уровне доступности финансирования для бизнеса, исходя из доли одобренных заявок на кредиты. Компонента Инвестиции находится на минимуме с конца 2022 года, что также обусловлено текущей денежно-кредитной политикой.

– Данные индекса RSBI за прошлый месяц говорят о том, что предпринимательская активность продолжает охлаждаться, – отметил Кирилл Тихонов, старший вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ. – На фоне жесткой денежно-кредитной политики компаниям становится сложнее развивать текущие бизнес-проекты и планировать новые, в том числе с помощью заемного финансирования. Такая ситуация в целом создает финансовые риски для сегмента МСП, который наиболее чувствителен к изменениям рынка и нуждается в поддержке в условиях экономических преобразований.

Основные тренды индекса RSBI:

Продажи оказались в зоне спада, что говорит об осложнении ситуации со сбытом. Об этом сообщили 32 % предпринимателей, что стало максимальным показателем с начала лета. Вместе с тем продолжили усиливаться опасения бизнеса относительно сокращения продаж в будущем: в августе доля таких респондентов составила 22 %, увеличившись за месяц на 5 пунктов.

Компонента Кадры выросла, благодаря небольшому росту показателя фактического найма. О пополнении штата сказали 15 % представителей бизнеса, что на 2 пункта выше, чем месяцем ранее. Однако о сокращении числа сотрудников сообщает почти каждый пятый – это по-прежнему вблизи максимумов за последние три года.

Инвестиции снизились до 56,5 пункта, минимального уровня с декабря 2022 года, но по-прежнему остается в зоне роста. В условиях высоких процентных ставок предприниматели не стремятся вкладываться в новые проекты. В августе инвестиции увеличивали только 20 % респондентов, что стало самым низким значением с ноября прошлого года.

Масштабироваться планируют 24 % опрошенных компаний – это минимум за последние 10 месяцев. Вместе с тем предприниматели чаще говорят о сокращении вложений в бизнес. В августе снижали инвестиции 11 % компаний, в ближайшее время планируют это сделать 7 % опрошенных – оба показателя находятся на максимуме с начала 2023 года.

Компонента Кредиты снижается на фоне меньшей заинтересованности бизнеса в кредитовании по высоким ставкам. В августе только 35 % опрошенных проявляли кредитный интерес, когда о неготовности брать кредит сообщили 28 % компаний – это максимум за все время наблюдений. В результате доля МСП, получивших новый кредит и уже имеющих действующий, снизилась до 27 %. Несмотря на это, для тех, кто все же обращается за финансированием, оно остается доступным.

В августе индексы снизились по всем размерам бизнеса и сильнее всего у микробизнеса, опустившись в зону слабого роста. В этом сегменте заметно ухудшилась ситуация с продажами и снизилась инвестактивность.

Индекс малого бизнеса также снизился из-за неготовности предпринимателей к расширению и кредитованию. В средних компаниях ухудшение финансирования полностью нивелировало рост в продажах и кадрах, что в итоге ослабило их деловую активность.

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