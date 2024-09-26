Женщина на протяжении четырех лет начисляла себе повышенную зарплату, а также похищала премии одной из сотрудниц.

В Советский районный суд Омска направлено уголовное дело 53-летнего бывшего главного бухгалтера одного из детских садов города. Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Преступления совершались в период с 2019 по 2023 год, общая сумма ущерба превысила 600 тыс. рублей.

Как сообщили в полиции, бухгалтер, имея доступ к расчетным счетам и программному обеспечению учреждения, вносила недостоверные сведения при начислении своей зарплаты. Также бухгалтер ввела в заблуждение одну из сотрудниц – начисляла ей премии и похищала эти деньги.

– За период своей трудовой деятельности обвиняемая не раз подвергалась критике со стороны руководства детского сада: с задержкой начисляла заработную плату сотрудникам, несвоевременно сдавала готовой отчет, в связи с чем была уволена, – сообщили в полиции. – Пришедший на ее место новый бухгалтер и обнаружил нарушения, допущенные фигуранткой в результате преступной деятельности. Как выяснилось, последняя вела двойную документацию, в одной из которой подавала недостоверные данные.

Непосредственно себе бухгалтер начислила 492 тыс. рублей, а у коллеги похитила 144 тысячи. Вину в совершении преступления женщина частично признала, но ущерб не возместила, отметили в прокуратуре. Надзорное ведомство заявило иск. За присвоение средств детского сада бухгалтеру грозит до 6 лет лишения свободы.