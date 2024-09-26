Сумма взысканий достигает 50 тысяч рублей.

В Омской области планируется ввести ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков во время городских мероприятий. Вчера, 25 сентября, представители регионального Минэкономразвития обсудили эту инициативу.

В регионе уже действует принятый в 2015 года закон, касающийся запрета на продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним на территории детских, образовательных, медицинских организаций, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений.

– Нами подготовлен законопроект, где, помимо уже действующих ограничений, вводятся дополнительные на продажу безалкогольных тонизирующих напитков. Законопроект разработан в соответствии с принятым в начале августа этого года федеральным законом. Разработанным проектом законом дополняем перечень ограничений массовыми и культурными мероприятиями, – сообщила министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко.

Отметим, что к тонизирующим безалкогольным напиткам относятся тоники и энергетики. Проект закона включает ряд ограничений, связанных с продажей этих напитков.

Запретят продавать данные напитки в точках, используемых для образовательной деятельности, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, физической культуры и спорта.

Также ограничения распространяются на продажу тонизирующих напитков на городских концертах, а также спортивных мероприятих. Также на время проведения публичных мероприятий запретят продажу этих напитков на прилегающих территориях.

Согласно действующему закону, предусмотрены следующие штрафы: за продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним – от 3 до 50 тыс. рублей; за продажу тонизирующих напитков в детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях – от 3 до 40 тыс. рублей.

Анна Негодуйко добавила, что законопроект планируют внести в областной парламент в октябре 2024 года. По предварительным данным, в Омской области тониками торгуют в 5 тысячах объектов.