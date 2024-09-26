Омск-Информ
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·Происшествия

Омич скончался на месте происшествия.

Сегодня, 26 сентября, в 02:05 часов, в полицию поступило сообщение об аварии в Азовском районе Омской области.

Предварительно установлено, что  64-летний водитель автомобиля «Шевроле-Нива», двигаясь по дороге Бакбасар – Полтавка, не справился с управлением и перевернулся.

В результате ДТП омич от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.

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·Происшествия

Омич скончался на месте происшествия.

Сегодня, 26 сентября, в 02:05 часов, в полицию поступило сообщение об аварии в Азовском районе Омской области.

Предварительно установлено, что  64-летний водитель автомобиля «Шевроле-Нива», двигаясь по дороге Бакбасар – Полтавка, не справился с управлением и перевернулся.

В результате ДТП омич от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.

1810