Девочка-подросток ехала на мопеде и столкнулась с двумя автомобилями, один из которых оказался большегрузом.

Сегодня, 25 сентября, в Крутинском районе Омской области произошло смертельное ДТП. Очевидцы позвонили в полицию в 16:30.

По предварительным данным, 16-летняя девушка на мопеде выехала на встречную полосу на трассе Тюмень – Омск. Там она столкнулась по касательной со встречным автомобилем Haval, за рулем которого находился 53-летний мужчина.

После чего подросток не справилась с управлением и врезалась в большегруз Iveco, который был под управлением 46-летнего мужчины. В результате ДТП девочка скончалась на месте от полученных травм. Полиция проводит проверку.

Отметим, что на место происшествия выезжал прокурор Крутинского района Валерий Лабзов. Ведомство взяло на контроль проверку по установлению всех обстоятельств произошедшего.