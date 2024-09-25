Омск-Информ
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·Происшествия

Школьник переходил дорогу не по пешеходному переходу.

Сегодня, 25 сентября, в Исилькульском районе Омской области произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. Очевидцы позвонили в полицию в 12:55.

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Toyota Corolla ехал по улице Первомайской в Исилькуле. При движении мимо дома № 25 он сбил маленького пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП 9-летний мальчик попал в больницу. Полиция проводит проверку.

·Происшествия

Школьник переходил дорогу не по пешеходному переходу.

Сегодня, 25 сентября, в Исилькульском районе Омской области произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. Очевидцы позвонили в полицию в 12:55.

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Toyota Corolla ехал по улице Первомайской в Исилькуле. При движении мимо дома № 25 он сбил маленького пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП 9-летний мальчик попал в больницу. Полиция проводит проверку.