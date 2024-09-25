В мероприятии приняло участие свыше 100 человек.

На территории Омского государственного аграрного университета в 13-й раз прошел экологический десант. Специально к этому мероприятию приурочили плановый субботник сотрудников университета. По сложившейся в последние годы традиции соорганизаторами акции стали Омское отделение Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!», а также «Движение первых» Омской области. В уборке приняли участие более 100 человек.

Экологический десант проходил в рамках реализации проекта «Школа эколога», поддержанного министерством внутренней политики Омской области и Фондом президентских грантов (исполнитель проекта ОРОЭО «Земля – наш общий дом», руководитель – профессор Нина Поползухина). Социальными партнерами выступили ОмГАУ и министерство природных ресурсов и экологии.

Проректор по социальной работе и молодежной политике Андрей Забудский пожелал всем плодотворной работы.

Также участников экологического мероприятия поздравили: председатель ОРОЭО «Земля – наш общий дом», доктор сельскохозяйственных наук Нина Поползухина, заместитель председателя совета по проектной деятельности «Движения первых» Омской области Самат Муканов, заведующая кафедрой экологии, природопользования и биологии Ольга Дрофа.

Далее участникам экологического десанта раздали маршрутные листы. Студентов ждала разминка от старшего преподавателя кафедры физкультуры и спорта Ирины Терехиной. Местом «высадки десанта» стали: территория дороги от остановки до 1-го учебного корпуса, Ботанический сад, сад Памяти, проезд Кохомского, улицы Физкультурная и Горная. Все участники собрали огромное количество мусора и подготовив территорию к зиме.

После проделанной работы ребят ждало подведение итогов, вручение сертификатов и приятное общение за горячим чаем с ароматными булочками. Организаторы акции поблагодарили участников за неравнодушное отношение к окружающей среде и прекрасно выполненную работу. Проект реализуется при поддержке Росмолодежь. Гранты.