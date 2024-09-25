Девушка лишилась 120 тыс. рублей.

В полицию обратилась 20-летняя сотрудница ювелирного магазина, которая заявила о хищении 120 тыс. рублей.

Установлено, что заявительница в социальной сети на странице своей знакомой увидела рекламу о дополнительном заработке в букмекерской конторе – ставки на спорт. Омичка перешла по ссылке и объявила о желании участвовать в проекте. В ответ на это собеседница предложила сделать первый минимальный взнос. Девушка перевела на продиктованный банковский счет 10 тыс. рублей. Желая заработать, потерпевшая еще раз отправила 10 тыс. рублей. После чего получила скриншот, в котором отобразился доход в сумме 184 тыс. рублей. Когда омичка решила вывести деньги, ей сообщили об ошибке. Для устранения проблемы предложили внести 10 % от суммы прибыли. Таким образом, мошенники под разными предлогами похитили у потерпевшей еще 100 тыс. рублей.

Но на этом злоумышленники не остановились и вновь потребовали внести 126 тыс. рублей за некий системный сбор. Молодая омичка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Следователем отдела полиции № 3 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».