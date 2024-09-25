Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Компания задолжала 19,2 млн рублей.

19 сентября Арбитражный суд Омской области признал несостоятельным ОАО «Называевский элеватор». Об этом рассказал конкурсный управляющий предприятия Николай Суворов. Требования кредиторов будут приниматься до 5 декабря. 

С марта нынешнего года на элеваторе по заявлению компании-кредитора «Агропродукт» была введена процедура наблюдения. Причиной стали долги  в 19,2 млн рублей. Статус налогоплательщика элеватор утратил еще в августе 2023 года.

Компания «Называевский элеватор» занимается хранением зерна. Генеральным директором является Алан Фардзинов, который возглавляет предприятие с идентичным названием, но со статусом ООО.

·Экономика/Бизнес

Компания задолжала 19,2 млн рублей.

19 сентября Арбитражный суд Омской области признал несостоятельным ОАО «Называевский элеватор». Об этом рассказал конкурсный управляющий предприятия Николай Суворов. Требования кредиторов будут приниматься до 5 декабря. 

С марта нынешнего года на элеваторе по заявлению компании-кредитора «Агропродукт» была введена процедура наблюдения. Причиной стали долги  в 19,2 млн рублей. Статус налогоплательщика элеватор утратил еще в августе 2023 года.

Компания «Называевский элеватор» занимается хранением зерна. Генеральным директором является Алан Фардзинов, который возглавляет предприятие с идентичным названием, но со статусом ООО.