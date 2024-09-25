За счет собственных доходов муниципальная казна получит 1,6 млрд рублей, которые распределят на различные социальные нужды.

Пленарное заседание Омского городского совета (ОГС) – первое в рамках стартовавшей недавно осенней парламентской сессии – состоялось 25 сентября. Из примерно 110 вынесенных на сессию вопросов депутаты рассмотрели 20. Особое внимание участников заседания было приковано к внесению изменений в бюджет города на текущий год. Доклад на эту тему подготовила директор департамента финансов администрации города Омска Ольга Илютикова, но зачитывать его не пришлось, так как народные избранники заранее изучили все представленные в документе цифры и параметры. Вопрос неоднократно рассматривался в профильных парламентских комитетах, в том числе на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам. Речь шла об увеличении доходной части почти на 1,6 млрд рублей. На пленарном заседании ОГС депутаты единогласно одобрили такие корректировки.

– Мы в шестой раз приняли изменения в бюджет со знаком «плюс» – это 1,6 миллиарда рублей. Причем эти денежные средства пришли в казну еще за счет собственных доходов. Большая часть денег будет распределена на дорожное хозяйство, транспортную инфраструктуру, обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях города, на компенсацию проезда жителей и другие статьи, – прокомментировал решение председатель городского парламента Владимир Корбут.

Как позже пояснили в департаменте финансов, из общего увеличения в 1,6 млрд поступления из местных источников составили 1,4 млрд рублей. Кроме того, в виде целевых трансфертов получено 64 млн рублей. В итоге основные параметры бюджета Омска на 2024 год сегодня выглядят так: доходы – 44,6 млрд рублей, расходы – 46,5 млрд рублей, дефицит – 1,9 млрд рублей.

Дополнительные средства планируется направить на обеспечение безопасности дорожного движения (119 млн рублей), организацию транспортного обслуживания (355 млн рублей) и исполнение судебных решений (327 млн рублей). Более 300 млн рублей в качестве целевой субсидии для улучшения своих услуг получит «Тепловая компания», а, кроме того, 61 млн рублей будет направлен на обеспечение охраны учреждений образования и культуры.

Как сообщил Владимир Корбут, уже в октябре депутаты ОГС приступят к рассмотрению основных параметров бюджета Омска на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Проект бюджета пройдет процедуру публичных слушаний и только после этого будет принят в целом. Спикер городского парламента отметил, что в новом финансовом документе сохранится тенденция, заложенная в бюджет текущего года, а именно ярко выраженная социальная направленность.