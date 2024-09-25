Ранее его уже привлекали за аналогичную кражу.

Житель Исилькуля стал подозреваемым в краже почти тонны кирпичей из грузового поезда. Омские транспортные полицейские установили, что 33-летний мужчина «свистнул» более 270 кирпичей из полувагона грузового поезда.

В ходе проверки оказалось, что во время стоянки состава злоумышленник поднялся на полувагон и начал сбрасывать груз на насыпь. Мужчина пошел на преступление, потому что ему не хватало стройматериалов на возведение бани. Сельчанин перевез часть награбленного домой, а другую спрятал вблизи железнодорожной дороги.

По информации ведомства, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Похищенные кирпичи были изъяты в полном объеме. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на два года.