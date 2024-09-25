У главы города появился новый заместитель, который получил значительные полномочия. В ведение двух других замов перешло по департаменту.

Мэр Омска Сергей Шелест анонсировал очередные изменения в структуре городской администрации. Статус заместителя мэра получит директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Олег Баланов. Как пояснил Шелест, его новый зам будет курировать юридический и контрольный блок мэрии, в который также войдут департамент контроля и управление финансового контроля.

Действующий заместитель мэра, руководитель аппарата главы города Юрий Казаков теперь будет ведать и вопросами строительства. Ранее за это направление отвечал руководитель департамента строительства, имевший статус вице-мэра.

– Юрий Казаков опытный юрист, знает все тонкости современного законодательства, постоянно повышает уровень практических знаний и уже достаточно погружен в вопросы депстроя, – прокомментировал Сергей Шелест.

И еще одно изменение касается вице-мэра, директора департамента общественной безопасности Константина Книса. В его ведение передан департамент контрактной системы в сфере закупок.

Как подчеркнул градоначальник, все изменения в структуре мэрии согласованы с Омским городским советом. Общее количество заместителей мэра остается прежним, соответственно, дополнительных расходов из бюджета не понадобится.