Предприниматель заключил договор на выполнение демонтажных работ, потребовал выплатить аванс, а потом бесследно исчез с деньгами.

В Омске будут судить 44-летнего директора строительной фирмы, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мужчина обманул крупную строительную компанию из Санкт-Петербурга, похитив более 20 млн рублей.

Как сообщили в областной прокуратуре, осенью 2022 года омич заключил договор субподряда на выполнение демонтажных работ, не имея в штате работников и необходимого оборудования. Полиция уточняет, что получение аванса фигурант обосновал трудностью поиска, транспортировки и экипировки рабочих в зимний период.

Заказчик перевел ему аванс – свыше 20 миллионов, однако никаких работ выполнено не было. После этого мошенник начал заметать следы.

– В целях сокрытия участия в хищении денежных средств обвиняемый вышел из состава учредителей организации, назначив директором номинальное лицо, – отметили в надзорном ведомстве.

По ходатайству следствия на имущество фигуранта (автомобиль и земельный участок общей стоимостью около 5 млн рублей) был наложен арест. Дело будут рассматривать в Куйбышевском районном суде Омска.