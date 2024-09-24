Трех омских водителей поймали после того, как они ездили с нарушениями по метромосту.

В Омске на прошлой неделе в соцсетях появились видеозаписи, как водители устроили «флешмоб» нарушений правил дорожного движения на омском метромосту. Сотрудники Госавтоинспекции разыскали трех нарушителей и наказали их.

На 21-летнего водителя автомобиля BMW составили протоколы за нарушение правил маневрирования, отсутствие страховки у машины и выезд на встречную полосу. 25-летнего водителя Kia привлекли к ответственности за тонировку на стеклах и уклонение от исполнения административного наказания.

33-летнему водителю ВАЗ-2107 досталось больше других. Он попался не только на нарушениях с тонировкой и неоплате штрафов, но и внес изменения в конструкцию автомобиля. В результате ему запретили ездить на «семерке».