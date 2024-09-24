О том, что увидят омские зрители в новой постановке, рассказала исполнительница главной роли спектакля актриса Анна Ходюн.

В этот четверг, 26 сентября, на сцене Омского академического театра драмы состоится премьера спектакля «Месяц в деревне» по мотивам одноименной пьесы классика русской литературы Ивана Тургенева, режиссером которой выступил народный артист России Александр Кузин. Мастер известен омичам по спектаклям «Свадьба Кречинского» (2021 г.), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (2018 г.), «Сирано де Бержерак» (2013 г.), «На всякого мудреца довольно простоты» (2011 г.).

О том, что увидят омские зрители в новой постановке, в интервью редактору театра Наталии Елизаровой рассказала исполнительница главной роли спектакля – заслуженный деятель культуры Омской области актриса Анна Ходюн.

– На ваш взгляд, чем является новая постановка режиссера Александра Кузина «Месяц в деревне» – иллюстрацией классического произведения русской литературы, демонстрацией режиссером собственного внутреннего мира посредством тургеневской пьесы или чем-то еще?

– Думаю, на этот вопрос точнее ответил бы сам режиссер. Я могу лишь говорить о том, что чувствую изнутри. Прежде всего это, к счастью, не иллюстрация классического произведения. Во-первых, потому, что мы очень сильно сократили пьесу. И пусть простит нас Тургенев (он все-таки очень текстоцентричный автор), по-моему, это пошло ей на пользу. История стала плотнее, острее, ее стало легче воспринимать современному уху. А сейчас, перед премьерой, кажется, что можно было сократить еще больше.

– На сегодняшний день спектакль «Месяц в деревне» входит в репертуар многих театров, в чем, на ваш взгляд, причина такой популярности?

– По сути, это история женщины, до какого-то момента не знавшей, что такое любовь. У которой была тихая, чудесная, налаженная жизнь, все всегда было определенно и предсказуемо. Жизнь, в которой все ее любили. Мир был открыт и ясен, каждый день был похож на вчерашний. Словом, все было тихо, счастливо и скучно.

И вдруг совершенно неожиданно на эту женщину обрушилась любовь. Та самая любовь, которая поначалу обманчиво кажется чем-то радостным и увлекательным, а в итоге выжигает все и всех вокруг. Та самая, которая несется, как скорый поезд. И сначала кажется, что ты можешь выйти из этого поезда в любой момент, а потом с ужасом обнаруживаешь, что машинист мертв, а стоп-кран сломан. И вот эта ослепительная история падения в пропасть, думаю, очень привлекательна.

Театр – это вообще всегда гипербола, преувеличение. И я даже не о качестве актерского существования. А скорее о том, что всегда интереснее исследовать историю плотную, наполненную живой кровью, яркими эмоциями.

– В премьерном спектакле «Месяц в деревне» вы играете роль Натальи Петровны – скучающей барыни бальзаковского возраста, которая окунается в пучину страстей. Насколько вам близка такая героиня? Что в ее характере кажется вам главным?

– А это вообще моя любимая тема. Любовь и водоворот страстей – это ко мне. Я это очень люблю играть. А что касается главного в характере Натальи Петровны… знаете, мы с ней только начинаем друг друга узнавать и чувствовать, поэтому однозначно на этот вопрос не отвечу. Я вам больше скажу – она бы сама на него не ответила. Да, наверное, и не надо. Не все в театре нужно называть словами, не все нужно озвучивать и делать конкретным. Что-то нужно оставлять только для себя.

– Вас как женщину устраивает финал спектакля – героиня, отказываясь от любви, как бы прощается с молодостью?

– Да, она действительно отказывается от любви и прощается с молодостью. Конечно, она не отдает себе в этом отчет. Но это – конец иллюзий. И начало жизни, в которой больше места таким понятиям, как долг, ответственность. Жизни с человеком, которого она уважает, которому благодарна. И эта тихая жизнь никогда не будет похожа на ту яркую вспышку, ту лихорадку, которая терзала ее в присутствии молодого студента. Но, может быть, это и к лучшему? Во всяком случае, играть это интересней.

– Что самое сложное для вас в этом спектакле как для актрисы?

– Большие роли вообще репетировать и играть не всегда просто, но вместе с тем – это невероятное актерское счастье и удовольствие – такая история, возможность исследовать эту тему, сыграть эту роль.

– Скажите, буря страстей, которые бушуют в спектакле, насколько они соответствуют современному человеку, современным отношениям? Не кажется ли вам, что современные люди стали более рациональными, практичными, меньше подвержены эмоциям?

– Нет, с этим я не согласна. Откуда же тогда столько тревожных людей и такая потребность в психотерапевтах? Просто предмет переживаний и причины для волнений стали другими, это да. Ну а если вы имеете ввиду, будет ли эта история актуальна, то мне думается, такая тема актуальна всегда. В мировой драматургии вообще существует всего семь сюжетов, и любовь – один из самых притягательных. Поэтому, дай Бог долгой и интересной жизни нашему спектаклю!