Жители региона беспечно относятся к посещению медицинских учреждений: записываются на прием и не приходят.

Треть омичей, записывающихся на прием к врачу, не приходят на консультации, и их талоны «сгорают», заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов. Он призвал жителей к более ответственному подходу – всегда можно предупредить больницу и переписаться на другую дату.

– Каждый третий записавшийся не приходит на прием, то есть талон «сгорает». Если вы записались на прием и не можете прийти, отмените запись. Это можно сделать как на Госуслугах, так и через регистратуру. Врач будет знать, что может принять другого пациента, – сказал Маркелов в эфире программы «Прямой разговор».

Министр напомнил, что к узким специалистам записывает терапевт либо педиатр. Эти врачи оценивают состояние пациентов, их жалобы и выдают направление к тому или иному специалисту. Талоны на портале Госуслуг выкладываются на две недели вперед.