По словам представителей МЧС, это должно повысить грамотность.

Омичи, приобретая товары на маркетплейсе Ozon, будут получать памятки с информацией о противопожарной безопасности. В них в простой и понятной форме напомнят о том, что делать в случае пожара, какие средства использовать на ранних этапах возгорания и как вызвать пожарную охрану. Рекомендации разработаны экспертами МЧС России.

По словам сотрудников ведомства, пожарная безопасность актуальна всегда, и ведомство старается уделять внимание профилактике.

– За первые 8 месяцев этого года уже произошло более 260 тысяч пожаров, из них более 66 тысяч – в жилье. Огнетушитель – первичное средство пожаротушения, которое должно быть в каждом доме. А сопутствующие памятки, разработанные вместе с Ozon, помогут научиться им пользоваться, – написал пользователям директор департамента политики МЧС России Роман Охотенко.

Также в профильном ведомстве напомнили о том, что клиенту Ozon на электронную почту спустя сутки после покупки будет отправляться памятка. Представители маркетплейса сообщили о том, что растут продажи противопожарных средств на их площадке. В частности, за первое полугодие 2024 года россияне купили на 20 % больше огнетушителей, чем за аналогичный период 2023 года.

На первом этапе рассылка будет доступна для покупателей огнетушителей. В планах по аналогии делать рассылку на пожарные извещатели, пиротехнику и иные направления.