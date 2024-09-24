Отправляя «безопасные ссылки», он похитил в общей сложности 500 тыс. рублей.

Следователи завершили расследование 85-эпизодного уголовного дела о кражах с банковских счетов. Фигурантом стал 24-летний омич, проживающий в Ленинском округе.

В ходе расследования было установлено, что молодой человек заинтересовался легким заработком в декабре 2020 года, когда он связался с «куратором» по мессенджеру. Омичу было необходимо искать на сайтах объявлений продавцов и списываться с ними. Чтобы не возникало подозрений, мужчина представлялся женщиной, поскольку раздел с объявлениями назывался «Детские товары».

Когда дело доходило до встреч, то злоумышленник придумывал причины, чтобы отменить их. Но зато отправлял продавцов по ссылкам из чат-бота, которые должны были обеспечить «безопасность» сделки. Продавцов ждала анкета, в которой следовало указать данные банковских карт. По словам злоумышленника, так продавцы смогут «зарезервировать» товар, а потом и получить оплату. Однако многие вместо этого видели лишь списание с банковских карт. Но злоумышленник говорил о том, что это какая-то ошибка и скидывал новую «безопасную» ссылку. Потерпевшие, в надежде вернуть свои деньги, поддавались на уловки афериста. Люди лишились от 2 тыс. до 24 тыс. рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила 500 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили 85 потерпевших. Среди них в основном женщины в возрасте 30–35 лет, проживающие в разных регионах России: от Калининграда до Иркутска. Все они продавали детские товары – вещи, обувь, коляски, ходунки, конверты для новорожденных. Списанные с их счетов деньги распределялись между участниками преступной цепочки. Небольшие суммы сначала уходили на криптовалютный кошелек, а уже оттуда 40 % получали кураторы и создатели ссылок, 60 % – обвиняемый.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд города Омска. За кражу, совершенную с банковского счета, уголовным законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.