Главный тренер «Авангарда» не смог назвать причину очередного поражения команды.

На пресс-конференции по итогам матча со СКА главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил игру команды, явно досадуя на результат. Омичи уступили питерцам со счетом 1:4. Однако внятных причин, почему «ястребы» вновь проиграли, Звягин не назвал. Он лишь указал на некоторые ошибки.

– Дали себе шанс на победу после первого периода. Но отступили от игрового задания и получили очень обидные необязательные голы, что предрешило окончательный исход встречи. После третьего гола произошла ошибка, и соперник воспользовался шансом, – сказал Звягин.

Главный тренер «ястребов» убежден, что встреча прошла в хорошем темпе, а в третьем периоде скорость стала еще более высокой.

Кроме того, Звягин дал свое видение, как прервать серию из пяти поражений подряд. Он делает оптимистичные прогнозы.

– Нам нужно переломить эту ситуацию. И потом искать творчество, которое идет вразрез игровому заданию. Голы придут, потому что есть моменты, – отметил Звягин.

В таких случаях, когда команда стабильно проигрывает одну встречу за другой, тренер должен принять волевое решение и самостоятельно объявить о своей отставке. Однако Сергей Звягин этого не сделал. Теперь главной интригой остается, какое решение примет руководство «Авангарда» и удастся ли команде подняться из аутсайдеров в лидеры.