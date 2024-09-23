Причины вырубки объяснили в ГУ лесного хозяйства Омской области.

Под Омском в районе детских оздоровительных лагерей «Березка» и «Юбилейный» происходит масштабная вырубка соснового леса, сообщает «СуперОмск». В Главном управлении лесного хозяйства рассказали, что лесхоз сам вырубил деревья из-за пожара.

Речь идет о деревьях, которые высадили около 10–15 лет назад. Сообщается, что лес полностью сгорел и не смог восстановиться.

– Весной 2022 года в Харинском участковом лесничестве произошел крупный лесной пожар общей площадью 32,7 га. Пожар уничтожил часть сосен, и по результатам проведенного в этом году лесопатологического обследования было принято решение о сплошной санитарной рубке на участке площадью 0,8 га (квартал 28, часть выдела 35), – объяснил замначальника отдела ГУЛХ Омское лесничество Валерий Степаненко.

Сейчас этими работами по госзаданию занимается Подгородный лесхоз. Планируется, что весной 2025 года на месте вырубки высадят новые сосны.