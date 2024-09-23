Омск-Информ
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·Общество

Причины вырубки объяснили в ГУ лесного хозяйства Омской области.

Под Омском в районе детских оздоровительных лагерей «Березка» и «Юбилейный» происходит масштабная вырубка соснового леса, сообщает «СуперОмск». В Главном управлении лесного хозяйства рассказали, что лесхоз сам вырубил деревья из-за пожара.

Речь идет о деревьях, которые высадили около 10–15 лет назад. Сообщается, что лес полностью сгорел и не смог восстановиться.

– Весной 2022 года в Харинском участковом лесничестве произошел крупный лесной пожар общей площадью 32,7 га. Пожар уничтожил часть сосен, и по результатам проведенного в этом году лесопатологического обследования было принято решение о сплошной санитарной рубке на участке площадью 0,8 га (квартал 28, часть выдела 35), – объяснил замначальника отдела ГУЛХ Омское лесничество Валерий Степаненко.

Сейчас этими работами по госзаданию занимается Подгородный лесхоз. Планируется, что весной 2025 года на месте вырубки высадят новые сосны.

·Общество

Причины вырубки объяснили в ГУ лесного хозяйства Омской области.

Под Омском в районе детских оздоровительных лагерей «Березка» и «Юбилейный» происходит масштабная вырубка соснового леса, сообщает «СуперОмск». В Главном управлении лесного хозяйства рассказали, что лесхоз сам вырубил деревья из-за пожара.

Речь идет о деревьях, которые высадили около 10–15 лет назад. Сообщается, что лес полностью сгорел и не смог восстановиться.

– Весной 2022 года в Харинском участковом лесничестве произошел крупный лесной пожар общей площадью 32,7 га. Пожар уничтожил часть сосен, и по результатам проведенного в этом году лесопатологического обследования было принято решение о сплошной санитарной рубке на участке площадью 0,8 га (квартал 28, часть выдела 35), – объяснил замначальника отдела ГУЛХ Омское лесничество Валерий Степаненко.

Сейчас этими работами по госзаданию занимается Подгородный лесхоз. Планируется, что весной 2025 года на месте вырубки высадят новые сосны.