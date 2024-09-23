Ранее руководитель Следственного комитета России уже требовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по уголовному делу, которое завели из-за нарушения жилищных прав омички-сироты. Это дело расследуют в СК РФ по Омской области. Ранее Бастрыкин поставил на контроль ситуацию омички.

Напомним, что речь идет о женщине, которая пять лет стоит на учете на получение жилья. При этом еще в 2020 году соответствующее решение суда вступило в силу, а многочисленные обращения в профильные структуры не принесли результатов.

У омички двое несовершеннолетних детей. Для временного проживания ей предложили квартиру около промышленного предприятия. Но женщина отказалась от нее, потому что в районе нет школ и детских садов.