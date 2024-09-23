Алексей Савченков возглавил УФСБ России по Забайкальскому краю.

Начальник омского Управления ФСБ, генерал-майор Алексей Савченков неожиданно переведен в Читу, где стал начальником УФСБ России по Забайкальскому краю. Указ об этом подписан еще 18 сентября, но известно стало только сейчас.

Как уточнил «Омск-информу» инсайдер в силовых структурах, на днях в Омск приедет новый руководитель.

– Алексей Савченков возглавил УФСБ в Забайкалье. В Омске в ближайшие дни ждут нового руководителя, – рассказал инсайдер редакции.

Причина такой ротации не озвучивается.

49-летний Алексей Савченков родом из Свердловской области. Он окончил Уральскую государственную юридическую академию и с 1997 года служит в органах безопасности. В 2017 году силовика назначили первым заместителем начальника УФСБ России по Красноярскому краю.

Руководителем УФСБ России по Омской области Савченков работал с июля 2019 года.