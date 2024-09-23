Омск-Информ
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·Происшествия

Водителю КамАЗа понадобилась медицинская помощь.

Сегодня, 23 сентября, в 14.00 стало известно о ДТП с погибшим в Омском районе. Предварительно установлено, что 67-летняя водитель «тойоты» на перекрестке дороги Троицкое – Чукреевка не уступила дорогу и столкнулась с КамАЗом под управлением 25-летнего водителя.

В результате ДТП водитель иномарки скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Судя по снимкам, легковушку сплющило от удара, восстановлению она не подлежит. Водителю большегруза понадобилась медицинская помощь.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП планируется установить в ходе проверки.

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·Происшествия

Водителю КамАЗа понадобилась медицинская помощь.

Сегодня, 23 сентября, в 14.00 стало известно о ДТП с погибшим в Омском районе. Предварительно установлено, что 67-летняя водитель «тойоты» на перекрестке дороги Троицкое – Чукреевка не уступила дорогу и столкнулась с КамАЗом под управлением 25-летнего водителя.

В результате ДТП водитель иномарки скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Судя по снимкам, легковушку сплющило от удара, восстановлению она не подлежит. Водителю большегруза понадобилась медицинская помощь.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП планируется установить в ходе проверки.

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