Омск-Информ
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·Происшествия

Его тело обнаружили спасатели.

В субботу, 21 сентября, около 23 часов в садоводческом товариществе «Взлет» в Центральном административном округе Омска загорелся частный дом. Спасатели, тушившие пламя, обнаружили тело 43-летнего хозяина дома, сообщает «СуперОмск».

Омские следователи разбираются в причинах трагедии.

·Происшествия

Его тело обнаружили спасатели.

В субботу, 21 сентября, около 23 часов в садоводческом товариществе «Взлет» в Центральном административном округе Омска загорелся частный дом. Спасатели, тушившие пламя, обнаружили тело 43-летнего хозяина дома, сообщает «СуперОмск».

Омские следователи разбираются в причинах трагедии.