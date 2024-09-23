Всего из-за ОРВИ закрылись практически 200 классов.

Сентябрь стал активным периодом для увеличения числа заболевших ОРВИ. Дети болеют в школах и в детских садах. Это стало причиной для закрытия школ на карантин и перевода на дистанционное обучение.

С начала сентября динамика заболевших шла на повышение. По информации департамента образования Омска, на сегодня на карантин закрыты 192 класса в 43 школах. При этом негативная динамика по заболевшим ОРВИ наблюдается и в дошкольных учреждениях. В частности, на дистанционку ушли 20 групп 17 детских садов.

Отметим, что перед минувшими выходными, в пятницу, было закрыто 176 классов. Тогда как к сегодняшнему дню количество закрытых на карантин классов увеличилось на 16 и достигло отметки в 192.