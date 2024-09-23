Омск-Информ
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·Происшествия

Произошел повторный порыв на центральном водоснабжении.

В селе Усть-Ишим местные жители остаются без воды. Дело в том, что произошел повторный порыв на центральном водоканале.

Под отключение попали абоненты сразу нескольких улиц:

  • Октябрьская,
  • Лесная,
  • Кооперативная,
  • Комсомольская,
  • Горького,
  • Советская, 20,
  • Новая,
  • Садовая,
  • Маяковского,
  • Степная,
  • Больничная,
  • Победы,
  • Островского,
  • Чапаева,
  • Узкая,
  • Пролетарская,
  • Школьная,
  • Делегатская.

Напомним, что эта авария произошла в субботу, 21 сентября. Планируется, что восстановить жителям водоснабжение получится к сегодняшнему вечеру.

Представители администрации Усть-Ишима считают, что к таким инцидентам невозможно быть готовым, и они не ожидали, что за ремонтом на центральном водоканале последует отключение жителей от ресурса.

– Из-за проведения ремонтных работ на центральном водоканале произошло отключение воды по всему Усть-Ишиму. Предусмотреть данную аварию и последующее отключение водоснабжения заранее было невозможно, – проинформировали в администрации Усть-Ишимского района.

Ранее «Омск-информ» сообщал о том, что в результате паводка жители Усть-Ишимского района оказались затоплены. Пострадали сотни домов. Теперь местные жители вновь столкнулись с новыми трудностями в виде отключения от воды.

·Происшествия

Произошел повторный порыв на центральном водоснабжении.

В селе Усть-Ишим местные жители остаются без воды. Дело в том, что произошел повторный порыв на центральном водоканале.

Под отключение попали абоненты сразу нескольких улиц:

  • Октябрьская,
  • Лесная,
  • Кооперативная,
  • Комсомольская,
  • Горького,
  • Советская, 20,
  • Новая,
  • Садовая,
  • Маяковского,
  • Степная,
  • Больничная,
  • Победы,
  • Островского,
  • Чапаева,
  • Узкая,
  • Пролетарская,
  • Школьная,
  • Делегатская.

Напомним, что эта авария произошла в субботу, 21 сентября. Планируется, что восстановить жителям водоснабжение получится к сегодняшнему вечеру.

Представители администрации Усть-Ишима считают, что к таким инцидентам невозможно быть готовым, и они не ожидали, что за ремонтом на центральном водоканале последует отключение жителей от ресурса.

– Из-за проведения ремонтных работ на центральном водоканале произошло отключение воды по всему Усть-Ишиму. Предусмотреть данную аварию и последующее отключение водоснабжения заранее было невозможно, – проинформировали в администрации Усть-Ишимского района.

Ранее «Омск-информ» сообщал о том, что в результате паводка жители Усть-Ишимского района оказались затоплены. Пострадали сотни домов. Теперь местные жители вновь столкнулись с новыми трудностями в виде отключения от воды.