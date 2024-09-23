Произошел повторный порыв на центральном водоснабжении.
В селе Усть-Ишим местные жители остаются без воды. Дело в том, что произошел повторный порыв на центральном водоканале.
Под отключение попали абоненты сразу нескольких улиц:
- Октябрьская,
- Лесная,
- Кооперативная,
- Комсомольская,
- Горького,
- Советская, 20,
- Новая,
- Садовая,
- Маяковского,
- Степная,
- Больничная,
- Победы,
- Островского,
- Чапаева,
- Узкая,
- Пролетарская,
- Школьная,
- Делегатская.
Напомним, что эта авария произошла в субботу, 21 сентября. Планируется, что восстановить жителям водоснабжение получится к сегодняшнему вечеру.
Представители администрации Усть-Ишима считают, что к таким инцидентам невозможно быть готовым, и они не ожидали, что за ремонтом на центральном водоканале последует отключение жителей от ресурса.
– Из-за проведения ремонтных работ на центральном водоканале произошло отключение воды по всему Усть-Ишиму. Предусмотреть данную аварию и последующее отключение водоснабжения заранее было невозможно, – проинформировали в администрации Усть-Ишимского района.
Ранее «Омск-информ» сообщал о том, что в результате паводка жители Усть-Ишимского района оказались затоплены. Пострадали сотни домов. Теперь местные жители вновь столкнулись с новыми трудностями в виде отключения от воды.