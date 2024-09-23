Омск-Информ
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·Политика

Министру транспорта, место которого вакантно, сохранили двух заместителей: первого и простого.

Сегодня, 23 сентября, губернатор Омской области Виталий Хоценко своим распоряжением № 283-рк продлил полномочия заместителей министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области. 

Документом предполагается переназначить с 24 сентября сроком на один год: первого заместителя главы Минтранса Дмитрия Пестрякова  и простого заместителя министра Игоря Кожухова.

Дмитрий Пестряков работает в ведомстве с 2022 года и переназначается уже второй раз. В то время как Игорь Кожухов пришел в Митранс из департамента транспорта, где дослужился до заместителя главы. При этом пост министра транспорта вакантен с сентября прошлого года, когда Динара  Курманова повысили до зампреда, курирующего инфраструктурный блок.

·Политика

Министру транспорта, место которого вакантно, сохранили двух заместителей: первого и простого.

Сегодня, 23 сентября, губернатор Омской области Виталий Хоценко своим распоряжением № 283-рк продлил полномочия заместителей министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области. 

Документом предполагается переназначить с 24 сентября сроком на один год: первого заместителя главы Минтранса Дмитрия Пестрякова  и простого заместителя министра Игоря Кожухова.

Дмитрий Пестряков работает в ведомстве с 2022 года и переназначается уже второй раз. В то время как Игорь Кожухов пришел в Митранс из департамента транспорта, где дослужился до заместителя главы. При этом пост министра транспорта вакантен с сентября прошлого года, когда Динара  Курманова повысили до зампреда, курирующего инфраструктурный блок.