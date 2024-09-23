Однако суд не поверил и обязал вернуть 3,8 млн рублей потерпевшему.

Горьковский районный суд рассмотрел иск жителя Алтайского края к шестерым сельчанам из Омской области. Следственными органами УМВД по городу Барнаулу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о хищении неустановленным лицом у местного жителя 3,8 млн рублей. Уточняется, что деньги перечислялись на счета, открытые ответчиками в АО «Альфа-Банк».

В ходе разбирательства ответчики и их представители выступали против удовлетворения исковых требований. Они рассказывали суду о том, что потеряли банковские карты или их кто-то украл. При этом в банк для закрытия счетов они не обращались.

Однако в финансовой организации рассказали, что карты сельчан подключены к системам информирования по номерам телефонов. По мнению суда, это указывало на то, что последние знали или должны были знать о каждом поступлении денежных средств. Суд отметил, что ответчиками не представлено доказательств отсутствия возможности обратиться с заявлением в полицию о хищении банковской карты, обратиться в банк с целью блокирования утерянных карт.

Судом достоверно установлен факт получения ответчиками денег от истца в отсутствие каких-либо правоотношений и обязательств между сторонами.

Иск удовлетворен. С ответчиков судом взыскано в пользу потерпевшего 3,8 млн рублей, соразмерно поступившим на их счета суммам. Определением судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда решение Горьковского районного суда оставлено без изменения.