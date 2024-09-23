Омск-Информ
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·Происшествия

Однако суд не поверил и обязал вернуть 3,8 млн рублей потерпевшему.

Горьковский районный суд рассмотрел иск жителя Алтайского края к шестерым сельчанам из Омской области. Следственными органами УМВД по городу Барнаулу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о хищении неустановленным лицом у местного жителя 3,8 млн рублей. Уточняется, что деньги перечислялись на счета, открытые ответчиками в АО «Альфа-Банк».

В ходе разбирательства ответчики и их представители выступали против удовлетворения исковых требований. Они рассказывали суду о том, что потеряли банковские карты или их кто-то украл. При этом в банк для закрытия счетов они не обращались.

Однако в финансовой организации рассказали, что карты сельчан подключены к системам информирования по номерам телефонов. По мнению суда, это указывало на то, что последние знали или должны были знать о каждом поступлении денежных средств. Суд отметил, что ответчиками не представлено доказательств отсутствия возможности обратиться с заявлением в полицию о хищении банковской карты, обратиться в банк с целью блокирования утерянных карт.

Судом достоверно установлен факт получения ответчиками денег от истца в отсутствие каких-либо правоотношений и обязательств между сторонами.

Иск удовлетворен. С ответчиков судом взыскано в пользу потерпевшего 3,8 млн рублей, соразмерно поступившим на их счета суммам. Определением судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда решение Горьковского районного суда оставлено без изменения.

·Происшествия

Однако суд не поверил и обязал вернуть 3,8 млн рублей потерпевшему.

Горьковский районный суд рассмотрел иск жителя Алтайского края к шестерым сельчанам из Омской области. Следственными органами УМВД по городу Барнаулу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о хищении неустановленным лицом у местного жителя 3,8 млн рублей. Уточняется, что деньги перечислялись на счета, открытые ответчиками в АО «Альфа-Банк».

В ходе разбирательства ответчики и их представители выступали против удовлетворения исковых требований. Они рассказывали суду о том, что потеряли банковские карты или их кто-то украл. При этом в банк для закрытия счетов они не обращались.

Однако в финансовой организации рассказали, что карты сельчан подключены к системам информирования по номерам телефонов. По мнению суда, это указывало на то, что последние знали или должны были знать о каждом поступлении денежных средств. Суд отметил, что ответчиками не представлено доказательств отсутствия возможности обратиться с заявлением в полицию о хищении банковской карты, обратиться в банк с целью блокирования утерянных карт.

Судом достоверно установлен факт получения ответчиками денег от истца в отсутствие каких-либо правоотношений и обязательств между сторонами.

Иск удовлетворен. С ответчиков судом взыскано в пользу потерпевшего 3,8 млн рублей, соразмерно поступившим на их счета суммам. Определением судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда решение Горьковского районного суда оставлено без изменения.