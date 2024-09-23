Омск-Информ
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·Происшествия

Животное внезапно выбежало на проезжую часть.

Вчера в 20 часов 15 минут в полиции стало известно о дорожно-транспортном происшествии в Горьковском районе.

Предварительно установлено, что  34-летний водитель автомобиля «Рено-Дастер» на 7-м километре дороги Алексеевка – Горьковское не заметил и наехал на внезапно выбежавшую лошадь.

В результате ДТП за медицинской помощью обратился пассажир иномарки, 16-летний юноша. Лошадь погибла. Судя по внешнему виду, машина серьезно повреждена столкновением, особенно передняя часть.

По данному факту проводится проверка.

·Происшествия

Животное внезапно выбежало на проезжую часть.

Вчера в 20 часов 15 минут в полиции стало известно о дорожно-транспортном происшествии в Горьковском районе.

Предварительно установлено, что  34-летний водитель автомобиля «Рено-Дастер» на 7-м километре дороги Алексеевка – Горьковское не заметил и наехал на внезапно выбежавшую лошадь.

В результате ДТП за медицинской помощью обратился пассажир иномарки, 16-летний юноша. Лошадь погибла. Судя по внешнему виду, машина серьезно повреждена столкновением, особенно передняя часть.

По данному факту проводится проверка.