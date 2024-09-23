Регион занимает 20-е место в стране по потребности медицинских учреждений в этих специалистах.

С января по август текущего года медицинские учреждения Омска и области открыли на портале hh.ru вакансии для врачей-хирургов. По сравнению с прошлым годом спрос на этих специалистов вырос на 34 %. Омская область занимает 20-е место в стране по потребности в данных специалистах.

Чтобы привлечь медиков этой специальности, государственные и частные клиники повышают предлагаемые им зарплаты. В целом по стране они выросли на 15 % и составляют 89 900 рублей. В Омской области хирургам предлагают 94 700 рублей, за год зарплатное предложение увеличилось на 37 %.