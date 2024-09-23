Омск-Информ
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Глава надзорного ведомства предупредил подрядчика о последствиях невыполненных обязательств.

Прокурор Кировского округа Омска Константин Демьяненко совместно с представителями департамента строительства, компании «Стройтраст» и ресурсоснабжающими организациями проконтролировал реконструкцию дороги по бульвару Архитекторов.

Сообщается, что в ходе выезда представитель надзорного ведомства выявил некие недостатки, нарушение качества выполняемых работ, предупредил о возможных последствиях взятых на себя обязательств.

Бульвар Архитекторов начали реконструировать 18 сентября прошлого года. Все работы на объекте должна завершить до конца 2024 года за 1,5 млрд рублей компания «Стройтраст». Ранее она строила «дорогу за миллиард» на Левобережье и ремонтировала Ленинградский мост.

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·Авто

Глава надзорного ведомства предупредил подрядчика о последствиях невыполненных обязательств.

Прокурор Кировского округа Омска Константин Демьяненко совместно с представителями департамента строительства, компании «Стройтраст» и ресурсоснабжающими организациями проконтролировал реконструкцию дороги по бульвару Архитекторов.

Сообщается, что в ходе выезда представитель надзорного ведомства выявил некие недостатки, нарушение качества выполняемых работ, предупредил о возможных последствиях взятых на себя обязательств.

Бульвар Архитекторов начали реконструировать 18 сентября прошлого года. Все работы на объекте должна завершить до конца 2024 года за 1,5 млрд рублей компания «Стройтраст». Ранее она строила «дорогу за миллиард» на Левобережье и ремонтировала Ленинградский мост.

1319