Однако там его и задержали полицейские.

50-летний омич обратился к полицейским, чтобы ему вернули угнанный автомобиль ИЖ-27175, он же «каблучок». Заявитель сообщил, что оставил машину у своего дома на улице 4-й Марьяновской.

Полицейские установили, что хозяин авто в день угона припарковался у дома. Запер двери машины, однако оставил в замке зажигания ключ, чем и воспользовался злоумышленник.

Оперативники задержали угонщика в сауне на улице Дианова. Туда он отправился, воспользовавшись такси, после совершенного преступления. Было установлено, что задержанный 27-летний мужчина живет в Москаленском районе, работает маляром. В день преступления сельчанин после работы вахтовым методом решил не ехать домой, а остаться в Омске у приятеля. Вместе они распивали спиртные напитки на улице 4-й Марьяновской, после чего сельчанин заприметил припаркованный «каблучок». Дверь ему удалось открыть одним рывком, двигатель завел оставленным в салоне ключом. Мужчина не проехал и 30 метров, так как был пьян, и врезался в бетонное ограждение.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Полицейские вернули машину законному владельцу и провели профилактическую беседу о мерах по сохранности имущества.