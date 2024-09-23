Омск-Информ
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·Общество

Плановые пожарно-тактические учения пройдут сегодня в административном здании ТК «Континент». 

ГУ МЧС по Омской области предупредило о проведении плановых пожарно-тактических учений. Они состоятся сегодня в административном здании торгового комплекса «Континент». Как пояснили в ведомстве, по замыслу тренировки сотрудники МЧС ликвидируют условный пожар и спасут «пострадавших».

– Проведение пожарно-тактических учений на таких объектах – это одно из условий организации безопасности, – отметили в региональном управлении МЧС.

Учения начнутся в 11 часов. Омичей попросили отнестись к их проведению спокойно.

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·Общество

Плановые пожарно-тактические учения пройдут сегодня в административном здании ТК «Континент». 

ГУ МЧС по Омской области предупредило о проведении плановых пожарно-тактических учений. Они состоятся сегодня в административном здании торгового комплекса «Континент». Как пояснили в ведомстве, по замыслу тренировки сотрудники МЧС ликвидируют условный пожар и спасут «пострадавших».

– Проведение пожарно-тактических учений на таких объектах – это одно из условий организации безопасности, – отметили в региональном управлении МЧС.

Учения начнутся в 11 часов. Омичей попросили отнестись к их проведению спокойно.

1028